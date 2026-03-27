وزير الدفاع الأمريكي: طهران ارتكبت خطأً فادحاً.. وواشنطن تدرس خيارات "توسيع الحرب" ضد إيران

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الحرب الأمريكي، پيت هيغسيث، أن النظام الإيراني ارتكب "خطأً استراتيجياً كبيراً" بشنه هجمات على دول الجوار، مؤكداً أن هذه التحركات كشفت عن "الوجه الحقيقي" لطهران. وأشار هيغسيث إلى أن التهديدات الإيرانية المستمرة للولايات المتحدة وإسرائيل قوبلت برد حازم من كلا الدولتين.

في سياق متصل، كشف مسؤولون في البيت الأبيض لقناة "سي إن إن" (CNN)، أن الإدارة الأمريكية بدأت بتقييم خيارات "توسيع نطاق الحرب" ضد إيران في حال فشل المساعي الدبلوماسية. وأوضحت المصادر أن التقديرات العسكرية الأمريكية تشير إلى أن السيطرة على "جزيرة خارگ" الإيرانية الاستراتيجية ستؤدي إلى انهيار الحرس الثوري وتضع نهاية سريعة للحرب.

وعلى الصعيد الميداني، أفادت التقارير بأن إيران قامت بتعزيز تواجدها العسكري ونشر منظومات دفاع جوي متطورة في جزيرة خارگ تحسباً لأي هجوم. وفي المقابل، أتمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) استعداداتها لمرحلة جديدة من المواجهة، بما في ذلك وضع سيناريوهات وخطط عملياتية لإرسال قوات برية إلى الداخل الإيراني.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً غير مسبوق، وسط تأكيدات واشنطن بأن جميع الخيارات، بما فيها العسكرية، باتت مطروحة على الطاولة للتعامل مع التهديدات الإيرانية.