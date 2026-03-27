"سومو" تعلن الإحصائية النهائية لصادرات وإيرادات النفط العراقي لشهر شباط

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم، عن الإحصائية النهائية للصادرات والإيرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام لشهر شباط الماضي، مشيرةً إلى أن الإيرادات الإجمالية اقتربت من حاجز 7 مليارات دولار.

ووفقاً للبيان الصادر عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، فقد بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام خلال الشهر المذكور 99 مليوناً و872 ألفاً و220 برميلاً، بإيرادات كلية بلغت 6 مليارات و814 مليوناً و585 ألف دولار.

وأوضحت البيانات أن الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق استحوذت على الحصة الأكبر من الصادرات، حيث بلغت كمياتها 93 مليوناً و349 ألفاً و480 برميلاً.

وفيما يتعلق بصادرات إقليم كوردستان، أشارت إحصائية "سومو" إلى أن كمية النفط المصدرة عبر ميناء جيهان التركي خلال شهر شباط بلغت 5 ملايين و551 ألفاً و610 براميل.