وول ستريت جورنال: 3 مليارات دولار خسائر أمريكا العسكرية في الأسابيع الأولى من المواجهة مع إيران

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولة سابقة في البنتاغون، أن حجم الخسائر المادية والعتاد العسكري الذي فقدته الولايات المتحدة منذ اندلاع المواجهة العسكرية مع إيران قد بلغ نحو 3 مليارات دولار.

وأوضحت إيلين ماكاسكر، المسؤولة السابقة عن شؤون الميزانية في وزارة الدفاع الأمريكية، أن تكلفة الأضرار الناجمة عن العمليات القتالية وتعويض المعدات المفقودة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى فقط من الحرب، تراوحت ما بين 1.4 و2.9 مليار دولار.

وفي سياق متصل، قدم البنتاغون طلباً إلى البيت الأبيض للحصول على تمويل إضافي ضخم يصل إلى 200 مليار دولار. ويهدف هذا التمويل بشكل أساسي إلى استبدال الطائرات التي خرجت من الخدمة أو تضررت في العمليات، ومن أبرزها مقاتلات "إف-15 إي سترايك إيغل" (F-15E Strike Eagle)، وطائرات "إف-35 إيه لايتنينغ II" (F-35A Lightning II) المتطورة، بالإضافة إلى طائرات التزود بالوقود من طراز "كي سي-135 ستراتوتانكر" (KC-135 Stratotanker).

من جانبها، أشارت مجلة "فورين بوليسي" إلى أن الولايات المتحدة تواجه تحدياً استراتيجياً يتمثل في حاجتها لسنوات طويلة ومليارات الدولارات لإعادة بناء منظومتها الدفاعية في المنطقة، بعد أن دمرت إيران أنظمة رادار حديثة بالغة الأهمية، شملت نظام "إيه إن/إف بي إس-132" (AN/FPS-132) في قطر، ونظام "إيه إن/تي بي إس-59" (AN/TPS-59) في البحرين.

على الصعيد الميداني، أفادت التقارير بإصابة بحار أمريكي كان على متن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" المتواجدة في بحر العرب. وتأتي هذه التطورات في ظل التصعيد العسكري الذي بدأ في 28 فبراير الماضي، حيث تشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، وسط تقارير عن دمار واسع وسقوط ضحايا مدنيين. وفي المقابل، تواصل إيران ردها باستهداف منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط ومواقع داخل الأراضي الإسرائيلية.