الأرصاد الجوية في إقليم كردستان: استمرار موجة الأمطار وتوقعات بتساقط الثلوج

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان، اليوم الجمعة 27 آذار 2026، عن استمرار هطول الأمطار في مختلف مناطق الإقليم، مع توقعات بتساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية.

وذكرت المديرية في بيان لها، أن أجواء اليوم ستكون غائمة وماطرة بشكل عام، حيث من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أغلب المناطق، فيما قد تشهد محافظة السليمانية وإدارة "كرميان" المستقلة هطول أمطار غزيرة (لزمات مطرية) في أوقات متفاوتة.

وأشار البيان إلى احتمال تساقط ثلوج خفيفة في المناطق الجبلية الحدودية الواقعة في شمال وشمال شرقي الإقليم.

من جانبها، وجهت مديرية مرور أربيل نداءً إلى السائقين والمواطنين، حثتهم فيه على توخي الحذر والالتزام بالبيوت وعدم قيادة المركبات إلا في حالات الضرورة القصوى، حفاظاً على سلامتهم وتجنباً للحوادث جراء الظروف الجوية.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم:

أربيل: 11 درجة مئوية

پیرمام: 8 درجات مئوية

سوران: 10 درجات مئوية

حاجي عمران: 3 درجات مئوية

السليمانية: 9 درجات مئوية

جمجمال: 10 درجات مئوية

دهوك: 12 درجة مئوية

زاخو: 12 درجة مئوية

حلبجة: 12 درجة مئوية

كرميان: 15 درجة مئوية