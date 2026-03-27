عراقجي: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تسببت بمقتل أكثر من ألف معلم وطالب

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة 27 آذار 2026، أن العمليات العسكرية والهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل أسفرت عن مقتل أكثر من ألف معلم وطالب، بالإضافة إلى إصابة أعداد كبيرة آخرين بجروح.

وأشار عراقجي، خلال كلمة ألقاها عبر تقنية "الفيديو" في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن واشنطن وتل أبيب تشنان هجمات "بلا رحمة" تستهدف المدارس، والبنى التحتية للمياه والطاقة، ومصافي النفط، مؤكداً أن هذه الأفعال تصنف ضمن "الجرائم ضد الإنسانية".

واعتبر الوزير الإيراني أن ما وصفه بـ"العدوان" الممارس ضد إيران هو نتاج لصمت المجتمع الدولي، محذراً من أن استمرار هذا الصمت سيؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار ويضع قيم ومبادئ الأمم المتحدة في خطر حقيقي.

وفي سياق حديثه عن الانتهاكات، كشف عراقجي عن تفاصيل استهداف مدرسة "شجرة طيبة" في مدينة ميناب، مؤكداً أن الهجوم أدى إلى مقتل 170 طفلاً. وشدد على أن هذا الاستهداف "لم يكن خطأً أو حادثاً عرضياً، بل كان متعمداً"، متهماً الولايات المتحدة بمحاولة التملص من المسؤولية القانونية والأخلاقية عبر إطلاق تصريحات متناقضة.

واختتم وزير الخارجية الإيراني تصريحه بالقول: "يجب إدانة المجرمين ومحاسبتهم على ما ارتكبوه من فظائع. إن إيران شعب محب للسلام ولم يسعَ يوماً للحرب، لكن دفاعنا عن أنفسنا سيستمر طالما اقتضت الضرورة ذلك".