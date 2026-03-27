وزراء خارجية "مجموعة السبع" يجتمعون في باريس لبحث ملفي الشرق الأوسط وأوكرانيا

أربيل (كوردستان24)- يعقد وزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7)، اليوم الجمعة 27 آذار/مارس 2026، اجتماعاً رفيع المستوى في فرنسا، يهدف إلى تقريب وجهات النظر وتقليص الفجوة في المواقف بين الدول الأوروبية وحلفائها من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى، لا سيما فيما يتعلق بالحرب في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

ويُعقد هذا الاجتماع، الذي يستمر على مدار يومين، في منطقة "فو دو سيرني" (Vaux-de-Cernay) بضواحي العاصمة باريس، في توقيت بالغ الحساسية؛ حيث أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استعداد "لإشعال الجحيم" إذا لم تقبل إيران بإبرام اتفاق ينهي حالة الحرب القائمة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقد وصل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى فرنسا للمشاركة في المداولات، التي تسعى من خلالها القوى الصناعية السبع الكبرى إلى إيجاد صيغة مشتركة للتعامل مع التصعيد الإقليمي.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الفرنسي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة هذا العام، بأن أحد الأهداف المحورية للاجتماع هو "معالجة الاختلالات العالمية الكبرى التي تشكل جذور معظم التوترات والنزاعات الراهنة، والتي تترتب عليها تداعيات ملموسة وخطيرة على حياة المواطنين في مختلف أنحاء العالم".

ومن المتوقع أن يتصدر الملف الإيراني والحرب الأوكرانية أجندة النقاشات، في محاولة لمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة وتوحيد الجهود الدولية تجاه الأزمات الأمنية الراهنة.