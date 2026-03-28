قتيل وجريحان في إسرئيل بعد إطلاق صواريخ من إيران

أربيل (كوردستان24)- قُتل رجل يبلغ 52 عاما مساء الجمعة في تل أبيب في إسرائيل، وفق ما أفادت خدمات الإسعاف، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أُطلقت من إيران.

وأعلنت هيئة الإسعاف الرئيسية في إسرائيل "نجمة داود الحمراء" مقتل الرجل، مشيرة أيضا إلى إصابة رجلين آخرين بجروح في تل أبيب يبلغان 65 و50 عاما.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام إسرائيلية انتشارا واسعا لفرق الإنقاذ قرب موقع سقوط صاروخ.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الدولة العبرية، فيما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع صفارات الإنذار في القدس ودويّ انفجارات من مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش في بيان على قناته الرسمية على تلغرام "قبل وقت قصير، رصد الجيش الإسرائيلي صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. وتعمل أنظمة الدفاع لاعتراض التهديد".

وأضاف في بيان لاحق "تعمل قوات البحث والإنقاذ، من الاحتياط والقوات النظامية، حاليا في مواقع وسط إسرائيل حيث وردت تقارير عن سقوط صواريخ".

وشارك أحد الشهود مقطع فيديو مع فرانس برس يُظهر على ما يبدو وابل صواريخ فوق القدس، في حين قال الجيش إنه دفع بفرق البحث والإنقاذ إلى مواقع سقوط في وسط إسرائيل.

وفي وقت سابق الجمعة، توعّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن تدفع إسرائيل "ثمنا باهظا"، عقب هجمات استهدفت اثنين من أكبر مصانع الصلب في البلاد ومواقع نووية.

وقبل مقتل هذا الرجل الجمعة، أفادت خدمة الإسعاف والسلطات الإسرائيلية بمقتل 18 مدنيا في الجانب الإسرائيلي منذ بدء الحرب.

ومن بين هؤلاء، قُتل 15 مدنيا بهجمات صاروخية إيرانية، بينهم 13 إسرائيليا، أربعة منهم قصّر، وتايلاندي وفيليبينية.

AFP