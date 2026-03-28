فرنسا تنشر أربع مقاتلات في ليتوانيا لحماية أجواء البلطيق

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن باريس ستنشر اعتبارا من السبت أربع طائرات مقاتلة من طراز رافال في ليتوانيا، في إطار مهمة تستمر أربعة أشهر لحماية المجال الجوي لدول البلطيق.

ويأتي هذا الانتشار ضمن مهمة "الشرطة الجوية للبلطيق" التابعة لحلف شمال الأطلسي، المعتمدة منذ العام 2004، حين انضمت ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، التي لا تملك طائرات مقاتلة، إلى الحلف.

وأوضح بيان للوزارة أن الطائرات الأربع ونحو مئة من أفراد سلاح الجو الفرنسي سيتمركزون في قاعدة شياولياي في ليتوانيا، وفق ما نقلته فرانس برس.

وتنفذ فرنسا هذه المهمة لصالح الناتو في دول البلطيق للمرة الثانية عشرة منذ 2004 وتتولاها هذه المرة خلفا لوحدة إسبانية.

وقد جرى تعزيز هذه المهمة في العام 2014 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، عبر إطلاق مهمة "الشرطة الجوية المعززة"، التي تشمل حاليا نشر وحدتين إضافيتين.

وفي الأشهر المقبلة، ستنتشر أيضا طائرات رومانية في شياولياي، فيما تتمركز طائرات برتغالية في قاعدة أماري في إستونيا.

وغالبا ما تضطر طائرات الناتو لاعتراض طائرات روسية تقترب من أجواء الحلف.