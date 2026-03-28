الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل

منذ 46 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت العمق الإسرائيلي.

وأكد سريع أن الجماعة أطلقت موجة صواريخ باتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ اندلاع "الحرب الإيرانية" الراهنة.

مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي في إطار "المساندة الكاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية" في مواجهة الضغوط العسكرية والسياسية التي تتعرض لها.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ أول عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة - 28 مارس 2026م pic.twitter.com/EBtf5x8Et5 — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) March 28, 2026

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن صاروخا من اليمن أطلق باتجاه اسرائيل للمرة الأولى منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير، بعدما هدّد الحوثيون بالانضمام إلى القتال.

وذكر الجيش في بيان أنه رصد "إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد".

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء هذا الصاروخ. وأشارت تقارير إعلامية بأنه ربما تم اعتراضه.

وهذا أول بيان يشير إلى إطلاق صاروخ من اليمن خلال الحرب التي بدأت بهجوم أميركي-إسرائيلي على طهران، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأتى بيان الجيش الإسرائيلي بعد ساعات من إعلان المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران، أنهم سيدخلون الحرب إذا استمرت الهجمات على إيران، محذرين إسرائيل والولايات المتحدة من استخدام البحر الأحمر في الهجمات خلال الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وأكد المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع في بيان مصوّر "أيدينا على الزناد للتدخل العسكري المباشر، في أي من الحالات الآتية: انضمام أي تحالفات أخرى مع أمريكا وإسرائيلَ ضد الجمهوريةِ الإسلاميةِ في إيران ومحور الجهاد والمقاومة" و"استمرار التصعيد ضد الجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة" و"استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات عدائية من قِبل أمريكا وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وضد أي بلد مسلم، فلن نسمحَ بذلك".

والحوثيون جزء أساسي من ما يُسمى "محور المقاومة" الذي يضم فصائل حليفة لطهران في المنطقة.

وشنوا هجمات عديدة ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزة بين عامي 2023 و2025. وعطلت هجماتهم بالصواريخ والطائرات مسيرة حركة الملاحة بشكل كبير في الممر البحري الاستراتيجي.