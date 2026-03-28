العراق يمدّد حظر الطيران في أجوائه حتى الثلاثاء المقبل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم السبت 28 آذار 2026، عن صدور قرار رسمي بتمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام كافة أنواع الملاحة الجوية، وذلك في إطار التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة.

ووفقاً للبيان الرسمي، فقد تقرر تمديد إغلاق الأجواء أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة (72) ساعة إضافية، اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من اليوم السبت (09:00 بتوقيت غرينتش)، ولغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 31 آذار 2026.

وأوضحت السلطة أن هذا القرار جاء استناداً إلى نتائج التقييم الأمني المستمر وتماشياً مع المستجدات والتوترات الإقليمية الراهنة.

مؤكدة أن الإجراء "احترازي ومؤقت" يهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان سلامة الملاحة الجوية والمسافرين.

وأشار البيان إلى أن سلطة الطيران ستقوم بإشعار كافة شركات الطيران والجهات ذات العلاقة بأي تحديثات أو تعليمات جديدة فور صدورها، مشددة على أن الوضع يخضع لتقييم دوري دقيق قد يترتب عليه إجراءات لاحقة بناءً على مقتضيات المصلحة العامة والظروف الميدانية.