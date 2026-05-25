الرئيس بارزاني يهنئ البطل الدولي "بادين حسو" ويؤكد: إنجازات شبابنا فخرٌ لكوردستان

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ الرئيس مسعود بارزاني البطل الرياضي الكوردي (بادين حسو)، بمناسبة تحقيقه فوزاً متميزاً في بطولة المجلس العالمي للملاكمة (INTERNATIONAL WBC) التي أقيمت في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ونيله حزام البطولة الثالث.

وأعرب الرئيس بارزاني في تدوينة له على منصة "إكس" عن خالص تهانيه وتقديره لهذا الإنجاز الرياضي البارز، مشيداً بجهود البطل "حسو"، ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح وحصد المزيد من الألقاب في مسيرته الرياضية المستقبلية.

وأكد الرئيس بارزاني أن النجاحات الكبيرة التي يحققها الشباب والناشئة الكورد في الميادين والمحافل الرياضية الدولية تعدّ مصدراً كبيراً للفخر والاعتزاز.

لافتاً إلى الدور الهام لهذه الإنجازات في إعلاء اسم الشعب الكوردي وكوردستان والتعريف بهما على مستوى العالم.