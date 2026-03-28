وزيرة الزراعة الأمريكية لـكوردستان 24: اهتمام ترامب بأمريكا الريفية لم يسبق له مثيل منذ عهد أبراهام لينكولن

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزيرة الزراعة الأمريكية، بروك رولينز، أن الرئيس دونالد ترامب يولي اهتماماً غير مسبوق بالقطاع الزراعي والمزارعين الأمريكيين، مشيرة إلى أن حماية الإنتاج الغذائي والزراعي في الولايات المتحدة تُعد ركيزة أساسية للأمن القومي للبلاد.

وقالت رولينز في تصريح خاص أدلت به "كوردستان 24": "عندما اتصل بي الرئيس لتولي هذه المهمة، كنت معه لأول مرة في الجناح الغربي للبيت الأبيض. أتذكر جيداً كيف كان يتحدث بكثرة عن المزارعين خلال فترة إدارته الأولى. فمنذ عام 2015، وتحديداً لحظة نزوله من السلم الكهربائي الذهبي (في إشارة لإعلان ترشحه)، وفي انتخابات 2016 و2020 و2024، كان سكان المناطق الريفية ومحيط المدن الأمريكية هم الداعم الأكبر له مقارنة بأي فئة أخرى".

وسلطت الوزيرة الضوء على المفارقة في شخصية الرئيس قائلة: "على الرغم من كونه مليارديراً من نيويورك يعيش في شقة مزينة بالذهب، إلا أنه أصبح الرئيس الأكثر تركيزاً ودعماً للزراعة وأصحاب المزارع، وعمل بجد لإحياء هذا الجزء الأصيل من أمريكا. يمكنني القول إن هذا الاهتمام لم نشهد له مثيلاً منذ عهد الرئيس أبراهام لينكولن".

وتطرقت رولينز في حديثها لـ"كوردستان 24" إلى النقاشات الحادة حول السياسات البيئية وتأثيرها على الزراعة، موضحة: "لقد ركز الرئيس كثيراً على قضية انبعاثات غاز الميثان من الأبقار. لقد كان طرح المعارضين لنا جنونياً حين حاولوا القضاء على قطاع تربية الماشية بحجة تأثيره على المناخ. لقد أجرينا نقاشات مطولة ومعمقة حول هذا الملف داخل اجتماعات مجلس الوزراء".

واختتمت وزيرة الزراعة الأمريكية تصريحها بالتشديد على البعد الاستراتيجي لقطاعها قائلة: "يسعدني جداً أن أتحدث عن الأهمية البالغة للزراعة وللمناطق الريفية في أمريكا، فهذا النمط من الحياة يجب أن يُحمى ويُصان. في النهاية، سنواجه مشكلة حقيقية تهدد أمننا القومي إذا فقدنا القدرة على تأمين غذائنا، وملبسنا، ومزارعنا بأنفسنا".