ترامب يعلن عن صفقة ضخمة: الصين توافق على شراء 200 طائرة من "بوينغ"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أن الصين وافقت على شراء 200 طائرة من إنتاج شركة "بوينغ"، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يمثل "التزاماً" من شأنه توفير فرص عمل واسعة في الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" ضمن برنامج المذيع شون هانيتي، وصف ترامب محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قائلاً: "لقد كان الأمر أشبه ببيان، لكني أعتقد أنه كان التزاماً"، وأضاف في مقتطفات من المقابلة أن هذه الخطوة تعني "الكثير من الوظائف".

توقعات السوق وردود الفعل

وعلى الرغم من إعلان الرئيس، شهدت أسهم شركة "بوينغ" انخفاضاً بنسبة 4% بعد وقت قصير من صدور التصريحات. ويرجع المحللون هذا التراجع إلى أن تقارير إعلامية سابقة كانت قد رفعت سقف التوقعات، مشيرة إلى احتمال طلب الصين لنحو 600 طائرة (تشمل 500 طائرة من طراز 737 MAX و100 طائرة من الطرازات الأكبر مثل 787 و777.

سياق العلاقات الاقتصادية

يُذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ، كيلي أورتبرغ، كان ضمن الوفد الأمريكي المشارك في قمة بكين. وكان أورتبرغ قد صرح الشهر الماضي بأن آمال الشركة في الحصول على طلبيات جديدة "تعتمد بنسبة 100% على المفاوضات والعلاقات بين الولايات المتحدة والصين".

وتعود آخر طلبية كبرى قدمتها السلطات الصينية لشركة بوينغ إلى عام 2017، تزامناً مع زيارة ترامب لبكين خلال ولايته الأولى، حيث شملت آنذاك 300 طائرة بقيمة تقديرية بلغت 37 مليار دولار.

ويأتي هذا الإعلان الجديد في وقت حساس تسعى فيه الشركة الأمريكية لتعزيز مبيعاتها في السوق الصينية، التي تعد واحدة من أكبر أسواق الطيران في العالم، وسط تقلبات مستمرة في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.





المصدر: الوکالات