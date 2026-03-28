فنان كوردي ينال تكريماً عالمياً في معرض "رسائل السلام" بكوريا الجنوبية

أربيل (كوردستان24)- نال الفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير الكوردي، هندرین خوشناو، شهادة تقديرية عالمية رفيعة، وذلك خلال مشاركته في معرض الملصقات الدولي (Poster Exhibition) الذي أقيم في جمهورية كوريا الجنوبية.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24" اليوم السبت (28 آذار 2026)، كشف خوشناو عن تفاصيل هذا الإنجاز قائلاً: "في نيسان من عام 2025، تلقيت دعوة رسمية عبر البريد الإلكتروني للمشاركة في معرض دولي متنقل للملصقات، وهو نشاط فني استمر لعدة أشهر وتنقل بين مدن ومراكز ثقافية مختلفة في كوريا الجنوبية".

وأوضح الفنان أن المعرض أقيم برعاية وتحت إشراف مجموعة من المنظمات الدولية والمهنية المتخصصة في مجالات التصميم والفنون، ومن أبرزها: "منظمة المعرض"، "منظمة بوسان للتصميم"، "منظمة مبدعي السلام لشعوب العالم"، و"منظمة صوت الورق فينوم"، بالإضافة إلى دعم مالي وفني من ثلاث شركات كبرى متخصصة في قطاع الطباعة والفنون.

وعن المضمون الفني والموضوعي للمشاركة، أشار خوشناو إلى أن المعرض حمل شعار "ربط العالم بالحب والسلام"، وهركّز بشكل أساسي على إيصال رسائل إنسانية سامية عبر فن "البوستر" أو الملصق. وقد استمرت الفعاليات والعروض الفنية حتى الأسبوع الأخير من العام الماضي، حيث اختتمت في غاليري "داسوم" بمدينة بوسان في الفترة ما بين 25 و31 كانون الأول.

وحول المنافسة الدولية، قال خوشناو: "وُجهت الدعوات لنحو 2000 فنان من مختلف أنحاء العالم، إلا أنه وبعد عملية تقييم واختيار دقيقة من قبل لجنة فنية مختصة، تم قبول أعمال 145 فناناً فقط يمثلون 28 دولة. وبصفتي فناناً كوردياً، لم تقتصر مشاركتي على عرض العمل فحسب، بل تم اختيار لوحتي لتُطبع في الكتاب السنوي والكتالوج الخاص بالمعرض، وهو ما يعد خطوة هامة للتعريف بالفن الكوردي في المحافل الدولية".

واختتم خوشناو حديثه بالتأكيد على أن نيل هذه الشهادة الدولية في محفل بهذا الحجم يمثل تقديراً كبيراً لمنجزه الفني ودعماً لرسالة السلام التي يحملها، مشدداً على أن "الفن الكوردي قادر على تجاوز الحدود الجغرافية وإيصال رسالة إنسانية شاملة للعالم أجمع".

هندرين خوشناو، فنان تشكيلي ورسام كاريكاتير من مدينة أربيل. بدأت موهبته بالظهور منذ الطفولة عبر الأنشطة المدرسية، وافتتح أول معرض شخصي له في أربيل عام 1986. ومنذ عام 2000، سجل حضوراً لافتاً بمشاركته في أكثر من 220 فعالية ونشاطاً دولياً في مختلف دول العالم، وحصل خلال مسيرته على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية العالمية.