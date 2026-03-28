أوكرانيا تنفي مزاعم إيران بتدمير مستودع أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة في الإمارات

أربيل (كوردستان 24)- قالت أوكرانيا، يوم السبت، إن إيران تُدلي بمعلومات عارية عن الصحة بشأن استهدافها مستودعًا يضم أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة أوكرانية الصنع في الإمارات، وذلك بعد أن أعلنت طهران تدميرها منشأة تُستخدم لدعم القوات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، جورجي تيخي، إن "هذا ليس صحيحاً، ونحن نُفنّد هذه المعلومات رسميًا"، مضيفًا أن طهران "كثيرًا ما تُجري عمليات تضليل إعلامي مماثلة".

وقد سارعت أوكرانيا إلى تقديم خبراتها في مجال مكافحة الطائرات المسيّرة، التي اكتسبتها خلال تصديها لطائرات مسيّرة إيرانية الصنع أطلقتها روسيا، إلى دول الخليج في ظل تعرضها لهجمات إيرانية.

وجاءت تصريحات تيخي عقب بيان بثه التلفزيون الرسمي الإيراني، أعلن فيه خاتم الأنبياء، القيادة المركزية للجيش الإيراني، تدمير مستودع في الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في البيان: "بينما استُهدفت مخابئ القادة والجنود الأمريكيين في دبي... استُهدف مستودع أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة أوكرانية الصنع، كان موجودًا في دبي لدعم الجيش الأمريكي... وتم تدميره".

في وقت سابق من يوم السبت، صرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال جولة غير معلنة في الخليج، بأن كييف وأبوظبي اتفقتا على التعاون في مجال الدفاع.

وفي وقت لاحق من يوم السبت، أعلنت قطر عن اتفاقها الخاص مع أوكرانيا.

وقّعت أوكرانيا والسعودية أيضاً اتفاقية للدفاع الجوي خلال زيارة زيلينسكي للمملكة، وفقاً لما أفاد به مسؤولان رفيعا المستوى لوكالة فرانس برس يوم الجمعة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال زيلينسكي إن 201 خبيراً عسكرياً أوكرانياً متخصصاً في مكافحة الطائرات المسيّرة موجودون في الشرق الأوسط أو في طريقهم إليه لمساعدة الإمارات وقطر والسعودية والكويت.

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي واصلت فيه إيران شنّ هجمات على إسرائيل والمصالح الأمريكية في الخليج منذ بدء الحرب في 28 فبراير/شباط.

وتتهم إيران جيرانها في الخليج بالسماح للقوات الأمريكية بشنّ هجمات انطلاقاً من أراضيهم.

وقد دحضت هذه الدول مراراً هذه الاتهامات، مؤكدةً حتى قبل الحرب أنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لمهاجمة إيران.



المصدر: فرانس برس