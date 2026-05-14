البرلمان العراقي يمنح الثقة لكابينة علي الزيدي الوزارية

أربيل (كوردستان24)- صوّت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس 14 ایار 2026، على الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس مجلس الوزراء المكلف، علي فالح الزيدي، وذلك خلال جلسة منح الثقة التي عُقدت في بغداد.

وضمت التشكيلة الوزارية عدداً من الحقائب السيادية والخدمية، وجاءت على النحو الآتي:

1- علي باسم محمد خضير وزيراً للنفط

2- فؤاد حسين وزيراً للخارجية

3- محمد نوري أحمد وزيراً للصناعة

4- علي سعد وهيب وزيراً للكهرباء

5- عبد الحسين عزيز وزيراً للصحة

6- سروة عبد الواحد وزيرة للبيئة

7- عبد الرحيم جاسم وزيراً للزراعة

8- مثنى علي مهدي وزيراً للموارد المائية

9- مصطفى نزار جمعة وزيراً للتجارة

10- خالد شواني وزيراً للعدل

11- عبد الكريم عبطان وزيراً للتربية

12- وهب سلمان محمد وزيراً للنقل

13- فالح الساري وزيراً للمالية

14- مصطفى جبار سند وزيراً للاتصالات

وجاء التصويت وسط ترقب سياسي وشعبي لمخرجات الحكومة الجديدة وبرنامجها التنفيذي خلال المرحلة المقبلة.