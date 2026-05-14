رئیس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتهم رئاسة المجلس بفقدان الحياد خلال جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- انتقد رئیس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أسلوب إدارة جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية الجديدة، متهماً رئاسة البرلمان بعدم الحياد وفقدان السيطرة على مجريات الجلسة، مع وجود ما وصفه بمحاولات لتقديم بعض المرشحين على حساب آخرين.

وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، اليوم الخميس 14 أيار/مايو 2026، إن رئاسة البرلمان “فقدت حيادها”، مشيراً إلى أن جدول التصويت لم يُراعِ تسلسل الحقائب السيادية، حيث جرى تقديم التصويت على وزير الكهرباء قبل وزارتي الداخلية والخارجية.

وأضاف عبد الله أن الجلسة شهدت، بحسب تعبيره، “نوعاً من عدم العدالة في إدارة عملية التصويت”، موضحاً أن بعض الأسماء تم تقديمها بشكل متعمد لضمان تمريرها داخل البرلمان.

وأشار أيضاً إلى نتائج التصويت، مبيناً أن جميع المرشحين الذين قدمهم تحالف “عزم” لم يتمكنوا من الحصول على ثقة مجلس النواب أو الأصوات الكافية اللازمة لتمريرهم.