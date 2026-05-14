خلافات على وزارة الداخلية بجلسة البرلمان العراقي بعد تمرير 14 وزيراً في حكومة الزيدي

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل كوردستان24، اليوم الخميس 14 أيار/مايو 2026 من بغداد، بأن جلسة مجلس النواب العراقي عُلّقت بشكل مؤقت، على خلفية خلافات سياسية حادة بشأن التصويت على منصب وزير الداخلية في الحكومة الاتحادية.

وبحسب المعلومات، فإن المرشح لمنصب وزير الداخلية هو الفريق قاسم عطا، المنتمي إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، إلا أن الخلافات بين الكتل السياسية حالت دون تمرير التصويت.

وتشير المعطيات إلى أن نواباً من الكتل السنية ضمن تحالف “عزم” امتنعوا عن التصويت لصالح مرشح دولة القانون، في حين رفض نواب من الكتل الشيعية التصويت على بعض المرشحين السنة، ما أدى إلى تعثر عملية التصويت داخل الجلسة.

وأضافت المصادر أن الخلافات امتدت أيضاً إلى وزارات التخطيط والتعليم العالي، ما تسبب في حالة من الجدل داخل البرلمان، قبل أن يتم تعليق الجلسة مؤقتاً بعد التصويت على 14 وزيراً ضمن كابينة رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي.