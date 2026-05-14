بحضور 266 نائباً.. البرلمان العراقي يباشر جلسة التصويت على حكومة الزيدي

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الخميس 14 ایار 2026، حضور 266 نائباً إلى جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، في خطوة تمهد للتصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الحكومي المقدم من رئيس الوزراء المكلف، علي فالح الزيدي.

وخلال الجلسة، دعا رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، رئيس الوزراء المكلف إلى تلاوة المنهاج الوزاري تمهيداً للتصويت عليه داخل البرلمان.

وباشر الزيدي بقراءة المنهاج الحكومي أمام أعضاء مجلس النواب، وسط ترقب سياسي وشعبي لنتائج جلسة منح الثقة وتشكيلة الحكومة الجديدة.