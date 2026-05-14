البرلمان العراقي يؤجل التصويت على 9 وزارات ونواب رئيس الوزراء إلى جلسة لاحقة

أربيل (كوردستان24)- أرجأ مجلس النواب العراقي التصويت على عدد من الحقائب الوزارية ونواب رئيس الوزراء، وذلك خلال جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.

وبحسب المعلومات، شمل التأجيل الوزارات الآتية: الداخلية، الدفاع، العمل، الهجرة، الإعمار والإسكان، التخطيط، الثقافة، التربية، والشباب والرياضة، إضافة إلى مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي هذا التأجيل في إطار استمرار المشاورات السياسية بين الكتل النيابية، وسط ترقب لاستئناف جلسات التصويت لاستكمال تشكيل الكابينة الوزارية.