بعد شهر من اندلاعها.. حصيلة ثقيلة لضحايا المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران

أربيل (كوردستان 24)- أتمت المواجهة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران شهرها الأول، مخلفةً وراءها آلاف القتلى في صراع توسعت رقعته لتشمل مناطق واسعة في الشرق الأوسط. وبحسب إحصاءات استندت إلى بيانات السلطات الإقليمية، تسببت الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي في خسائر بشرية كبيرة على مختلف الجبهات.

وفيما يلي رصد لحصيلة الضحايا بحسب ما أعلنته الجهات الرسمية في المنطقة، علماً أنه لا يمكن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل:

إيران: 1900 قتيل بينهم مئات الأطفال

أفاد الهلال الأحمر الإيراني في أحدث تقاريره بمقتل ما لا يقل عن 1900 شخص جراء الهجمات التي استهدفت البلاد منذ بداية الصراع. وكان وزير الخارجية الإيراني قد صرح في منتصف مارس/آذار الجاري أن "مئات المدنيين الإيرانيين" قضوا في هذه الهجمات، مشيراً إلى أن من بينهم أكثر من 200 طفل.

لبنان: غارات مكثفة وضحايا مدنيون

تعد الساحة اللبنانية من أكثر الجبهات تضرراً، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 1142 شخصاً على الأقل جراء الغارات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس/آذار. وأوضحت الوزارة في بيانها أن الحصيلة تضم ما لا يقل عن 122 طفلاً.

العراق: خسائر في مختلف المحافظات

سجلت السلطات العراقية مقتل 96 شخصاً على الأقل في أنحاء متفرقة من البلاد منذ اندلاع الحرب. وبحسب بيانات حكومة إقليم كوردستان العراق، فإن 13 شخصاً من بين هؤلاء القتلى سقطوا في مناطق الإقليم شبه المستقل.

الجانب الإسرائيلي والأمريكي

على الصعيد الإسرائيلي، قُتل نحو 19 مدنياً داخل إسرائيل منذ بدء الصراع (دون احتساب الوفيات غير المباشرة)، فيما أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان.

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن حصيلة القتلى في صفوف القوات الأمريكية بلغت 13 فرداً منذ انخراط الولايات المتحدة في الحرب مع إيران قبل شهر.

امتداد الصراع إقليمياً

لم تتوقف الخسائر البشرية عند أطراف النزاع المباشرة، حيث أفادت تقارير محلية بسقوط عشرات القتلى في دول ومناطق أخرى بالمنطقة نتيجة تداعيات الصراع، شملت كلاً من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، والضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى سلطنة عُمان، والبحرين، والمملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الحصيلة في وقت يحذر فيه مراقبون من استمرار التصعيد العسكري وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة، وسط غياب أي مؤشرات قريبة لوقف إطلاق النار.

المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة