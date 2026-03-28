تعرض شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" لهجمات إيرانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة عالمية رائدة في صناعة الألمنيوم عن تعرض مصهرها لأضرار جسيمة، جراء هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية استهدفت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأوضحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA) -وهي أكبر منتج للألمنيوم في الشرق الأوسط وثاني أكبر مورد للأسواق العالمية- أن عدداً من موظفيها أصيبوا بجروح إثر الهجوم الذي طال موقع الشركة في منطقة "الطويلة".

من جانبه، صرّح عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلاً: "تعد سلامة وأمن موظفينا الأولوية القصوى لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جميع الأوقات. إننا نشعر بحزن عميق، ونعمل حالياً على إجراء تقييم شامل للأضرار التي لحقت بمنشآتنا".

الجدير بالذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تساهم بنحو 4% من إجمالي الإنتاج العالمي للألمنيوم، وتنتج ما يقارب نصف إجمالي إنتاج الألمنيوم في منطقة الخليج العربي.





