كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني: استهداف منزل نيجيرفان بارزاني محاولة فاشلة لزعزعة استقرار العراق

أربيل (كوردستان 24)-أدانت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان بشدة الهجمات التي استهدفت محافظة دهوك ومقر إقامة نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان.

وفي بيان لها صدر يوم السبت 28 آذار 2026، ذكرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كردستان: "هذا الاعتداء الجبان يعد تصعيداً خطيراً، وهو لا يستهدف شخص رئيس الإقليم فحسب، بل يمثل اعتداءً سافراً على كيان إقليم كوردستان، ومحاولة بائسة لزعزعة الأمن والسلم في عموم العراق".

وأكد البيان أن إقليم كوردستان نأى بنفسه دائماً عن الصراعات والحروب الإقليمية، ولا يرغب في أن يكون جزءاً من أي توترات، مشدداً على أن هذه الهجمات غير مبررة وتضع أمن المنطقة في خطر.

وطالبت كتلة "البارتي" الحكومة الاتحادية العراقية باتخاذ رد حاسم وعملي تجاه تلك المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، التي تشن هجمات مستمرة ضد المواطنين ومؤسسات إقليم كوردستان، لضمان عدم تعرض أمن الإقليم والعراق لمزيد من التهديدات وحالة عدم الاستقرار.

يأتي هذا الموقف من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد تعرض عدة مناطق في محافظة دهوك ومقر إقامة رئيس الإقليم لهجوم عسكري في 28 آذار 2026.