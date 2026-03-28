دائرة الإعلام والمعلومات تعلن تعليمات جديدة لتغطية الأحداث

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)-أصدرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، بهدف تنظيم التغطية الإعلامية وحماية الأمن القومي، مجموعة من التعليمات والشروط الصارمة لكافة المؤسسات الإعلامية.

وجهت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت 28 آذار/مارس 2026، بلاغاً إلى كافة الوسائل الإعلامية ومنصات الإعلام الرقمي، دعت فيه إلى نقل التغطيات بمهنية وبرسالة إنسانية موجهة إلى العالم.

ووفقاً للبروتوكول الجديد، يجب على المؤسسات الإعلامية الالتزام بالنقاط التالية:

أنسنة الرسائل الإعلامية: التركيز على قصص الضحايا والدمار الذي لحق بممتلكات المواطنين وتصويرها كـ "جريمة دولية".

القيود على التصوير: حظر استخدام اللقطات الواسعة (Wide Shots) التي تكشف عن الموقع الجغرافي، بالإضافة إلى منع استخدام الطائرات المسيرة (الدرون) في التصوير.

المناطق المحظورة: يُمنع منعاً باتاً تصوير الحفر الناتجة عن القصف، أو بقايا الصواريخ، أو أجزاء الطائرات المسيرة، لأن ذلك يساعد الخصوم في تحديد نوع السلاح ونقاط الهجوم.

الالتزام بالمسارات المحددة: يُسمح للإعلاميين بالتواجد فقط في الأماكن التي تحددها الفرق الأمنية، ولا يجوز الخروج عن هذا الإطار بأي شكل من الأشكال.

وأشارت دائرة الإعلام والمعلومات إلى أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشخص والمؤسسة الإعلامية المعنية.

كما دعت الدائرة ممثلي المؤسسات الإعلامية لزيارة مقرها يوم 29 آذار/مارس لاستلام كتب التأييد والهويات الخاصة بالتغطية.