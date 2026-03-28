مقتل ضابط وعنصر شرطة وإصابة 5 آخرين في استهداف لنقطة أمنية بالموصل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء السبت، عن مقتل عنصرين من كوادرها، أحدهما ضابط برتبة عقيد، وإصابة خمسة آخرين إثر استهداف طال موقعاً أمنياً في مدينة الموصل، شمالي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أنها تنعى "اثنين من أبطالها اللذين طالتهما يد العدوان الصهيوأميركي الغادر في استهداف آثم لنقطة تابعة لفوج طوارئ الشرطة الأول بالقرب من الجسر الثالث في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

وأوضح البيان أن الاستهداف تم عبر ضربتين؛ حيث وقعت الضربة الثانية أثناء قيام عناصر الشرطة بأداء واجبهم الإنساني في إسعاف زملائهم الذين أصيبوا في الضربة الأولى، مما أدى إلى إصابة خمسة منتسبين آخرين بجروح متفاوتة.

من جانبه، صرح مصدر في هيئة الحشد الشعبي لوكالة "فرانس برس" بأن الموقع الذي تعرض للاستهداف هو "موقع مشترك" تشغله قوات الشرطة إلى جانب قوات من الحشد الشعبي، المنضوية ضمن صنوف القوات المسلحة الرسمية.

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متزايدة، وسط إدانات رسمية للاستهدافات التي تطال المقرات الأمنية والسيادية في العراق.





المصدر: فرانس برس