عباس عراقجي يتمنى الصحة والسلامة لنيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- وزير الخارجية الإيراني يدين الهجوم على منزل رئيس إقليم كوردستان ويصفه بـ"العمل الإرهابي".

السبت، 28 آذار/مارس 2026، نشر عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رسالة على خلفية الهجوم الذي نُفذ بطائرات مسيرة واستهدف منزل نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان.

وأعرب عراقجي في رسالته، إلى جانب إدانته الشديدة لهذا الهجوم الذي وصفه بـ"العمل الإرهابي"، عن تمنياته بالصحة والسلامة لرئيس الإقليم.

وحذر عراقجي من "أن هذه الهجمات قد تكون ضمن إطار عمليات الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تهدف إلى تخريب العلاقات وخلق التوترات بين الدول".

وأكد وزير الخارجية الإيراني في ختام رسالته، أن طهران ترفض أي نوع من الهجمات التي تستهدف الاستقرار والشخصيات الوطنية في إقليم كوردستان والعراق، وتعتبرها محاولة لزعزعة استقرار المنطقة بأكملها.