سفير الاتحاد الأوروبي يطالب بتقديم منفذي الهجوم على منزل رئيس الإقليم إلى العدالة

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت رئاسة إقليم كوردستان بياناً أشارت فيه إلى أن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، تلقى مساء اليوم السبت 28 آذار/مارس 2026، رسالة من كليمنس سيمتنر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق.

وجاء في البيان، أن بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وسفارات الدول الأعضاء في الاتحاد، أدانت بشدة الهجوم الذي استهدف اليوم منزل نيجيرفان بارزاني في مدينة دهوك. كما أعربوا عن ارتياحهم لعدم وقوع إصابات جراء الهجوم.

وبحسب البيان، أشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى أن هذا النوع من العنف غير المسؤول ينذر بخطر تصعيد أكبر للوضع الحساس في العراق، ولا سيما في إقليم كوردستان. وأكد على ضرورة تسليم منفذي هذا العمل إلى القضاء، مشدداً على أن أي هجوم يستهدف مؤسسات الدولة والمسؤولين الذين يمثلون العراق وإقليم كوردستان، أو البعثات الدبلوماسية، هو عمل إجرامي لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.

وذكرت رئاسة الإقليم أيضاً: أن الرسالة دعت جميع الأطراف إلى دعم الجهود الرامية لإيجاد حلول سلمية داخل العراق، ومساندة المبادرات الدبلوماسية لإنهاء الحروب في المنطقة.

كما أشار البيان إلى أن نيجيرفان بارزاني أعرب عن شكره لرسالة وموقف سفير الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في إدانة الهجوم ودعم الأمن والاستقرار.