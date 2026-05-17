اعتقالات واسعة في لندن بعد مسيرات حاشدة لليمين المتطرف

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شرطة لندن الأحد توقيف 20 شخصا بعد مسيرة السبت نظمها الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون و12 آخرين خلال تظاهرة انضمت الى احتجاج مؤيد للفلسطينيين.

وقالت شرطة العاصمة التي كانت قد أعلنت توقيف 43 شخصا السبت بعد حضور عشرات الآلاف من الأشخاص الفعاليات المضادة، إن 11 من المعتقلين إما غير منتسبين لأي جهة وإما لم يتم التأكد من ارتباطهم بأي طرف.

وكانت الشرطة قد نفذت أكبر عملية لها منذ سنوات لمواكبة مسيرة روبنسون "يونايت ذي كينغدم"("توحيد المملكة") ومسيرة مناهضة للفاشية نظمتها مجموعة "ذي ستاند أب تو ريسيزم" ("قفوا في وجه العنصرية") تداخلت مع احتجاجات إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية.

وخشيت الشرطة وقوع اشتباكات بعد المواجهات العنيفة التي شهدتها فعالية روبنسون الأخيرة في لندن في أيلول/سبتمبر، والتي شارك فيها ما يصل إلى 150 ألف شخص، بالإضافة إلى حوادث متفرقة وقعت خلال عشرات التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين منذ عام 2023.

وفي تحديثها الصادر الأحد، ذكرت شرطة العاصمة أنها أوقفت 11 شخصا بتهم تتعلق بجرائم الكراهية، تسعة منهم في فعالية "توحيد المملكة" واثنان في مسيرة يوم النكبة.

وأضافت الشرطة أن "التوقيفات كانت نتيجة مخالفات بدوافع مرتبطة بالعرق والدين والميول الجنسية والإعاقة"، وفق ما نقلته فرانس برس.

مشيرة إلى أن سبع جرائم يُشتبه في أنها ارتُكبت بدافع الكراهية خلال التظاهرة المؤيدة للفلسطينيين لا تزال قيد التحقيق.