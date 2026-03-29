داخلية كوردستان تحذر من "حرب شائعات" وتدعو المواطنين والإعلاميين لاعتماد المصادر الرسمية

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، اليوم، توضيحاً هاماً حذرت فيه من محاولات جهات وصفتها بـ"النوايا المغرضة" لنشر معلومات مضللة وغير دقيقة حول الوضع الأمني في الإقليم، تهدف إلى إثارة القلق وبث الرعب بين المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والعراق.

دعوة لليقظة الشعبية



ودعت الوزارة في بيانها المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الوقوع تحت تأثير "البروباغندا" والدعاية التي تروج لها جهات معادية لاستقرار الإقليم. وأكدت على أهمية استقاء المعلومات المتعلقة بالأمن والسلامة العامة حصراً من المصادر الرسمية التابعة لحكومة إقليم كوردستان، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بنشر الأخبار الدقيقة.

المسؤولية الإعلامية



وفي سياق متصل، وجهت وزارة الداخلية نداءً إلى كافة القنوات والوسائل الإعلامية، شددت فيه على ضرورة التعامل بمهنية ومسؤولية عالية مع أي أنباء تتعلق بالأمن القومي وحياة المواطنين.

وطالبت الوزارة المؤسسات الإعلامية بالامتناع عن نشر أي معلومات "غير مؤكدة" دون الرجوع إلى الجهات المعنية وتدقيقها، محذرة من أن نشر الأخبار العشوائية يساهم في تعقيد المشهد الأمني ويخدم الأجندات التي تسعى لتخريب السلم المجتمعي.

يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث تسعى حكومة الإقليم من خلاله إلى ضبط الإيقاع المعلوماتي ومنع استغلال المنصات الرقمية في شن هجمات إعلامية تستهدف الجبهة الداخلية للإقليم.