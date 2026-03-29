الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم ثانٍ على أهدافٍ داخل إسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الحوثيون في اليمن شن هجوم على إسرائيل هو الثاني في يوم واحد، في تطوّر يجسّد دخول جماعة "أنصار الله" المدعومة من إيران على خط النزاع المشتعل في الشرق الأوسط والذي دخل شهره الثاني.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان مصوّر "نفذت قواتنا المسلحة العملية العسكرية الثانية في معركةِ الجهاد المقدس وذلكَ بدفعة من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة والتي استهدفت عددا منَ الأهداف الحيوية والعسكرية" في إسرائيل.

وكانت الجماعة أعلنت في وقت سابق السبت تنفيذ "أول عملية عسكرية وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة" داخل الإراضي الإسرائيلية.

ومنذ اندلاع الحرب، تغلق إيران عمليا مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط والغاز، ما تسبب بارتفاع أسعار موارد الطاقة وأثّر على حركة الشحن.

وشن الحوثيون في السابق هجمات على إسرائيل وعلى سفن في البحر الأحمر وبحر العرب دعما للفلسطينيين خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وعطلت هجماتهم بالصواريخ والطائرات مسيرة حركة الملاحة بشكل كبير في البحر الأحمر وعبر مضيق باب المندب.