سلطنة عُمان تعلن تعرضها لهجمات "غادرة وجبانة" مجهولة المصدر

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجيّة العمانية إن سلطنة عُمان تعرضت لهجمات وصفتها بأنها "غادرة وجبانة" مؤخرا، ولم يعلن أيُّ طرف مسؤوليته عنها، وما زالت الجهات المُختصّة تتقصّى مصدرها الحقيقيّ ودوافعها، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها: سلطنةُ عُمان إذ تستنكر وتُدين الحرب الجارية وكافة أعمال العنف والاستهدافات العسكرية على جميع دول المنطقة، فإنها تظلّ على عهدها وثوابتها الرصينة القائمة على مُمارسة سياسة الحياد الفاعل والدّاعي إلى إحلال السّلام، وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة، ووقف الحرب الدّائرة، والعودة إلى الحوار والدّبلوماسية، لمعالجة جذور القضايا ودواعي الصّراع الراهن في المنطقة حفاظًا على مقوّماتها وازدهارها وسلامة شعوبها".

وكانت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أفادت، السبت، نقلًا عن مصدر أمني، بأن ميناءً عمانيًا قد استُهدف بطائرتين مسيرتين.

وذكرت الوكالة أن "الحادث الذي وقع في ميناء صلالة أسفر عن إصابة متوسطة لأحد الوافدين العاملين بالميناء، وتعرضت إحدى الرافعات في مرافق الميناء لأضرار محدودة".

وأضافت: "تؤكد سلطنة عُمان إدانتها لهذه الاستهدافات الغاشمة، واتخاذها كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن البلاد وسلامة القاطنين عليها".

وقبل أسبوعين، تعرض ميناء صلالة لهجوم بمسيرة استهدفت منشأة لتخزين النفط في الميناء.