الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن اعتراض 16 صاروخاً باليستياً و42 مسيّرة

منذ 8 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت، اليوم الأحد، مع 16 صاروخا باليستيا و 42 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وأشارت إلى أنه منذ بدء "الاعتداءات الإيرانية السافرة" تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 414 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخا جوالا، و 1914 طائرة مسيرة.

ولفتت إلى تلك الهجمات أسفرت عن مقتل منتسبين اثنين للقوات المسلحة، بالاضافة إلى مدني من الجنسية المغربية المتعاقدين لدى القوات المسلحة، ومقتل 8 مدنيين من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية والهندية.

فضلاً عن إصابة 178 شخصا بجروح تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من عدة جنسيات.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.