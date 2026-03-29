البحرين تعلن حظراً بحرياً لحماية سواحلها

اربيل (كوردستان24)- أعلنت البحرين حظراً بحرياً سيستمر "حتى إشعار آخر" لحماية سواحلها، في ظل الهجمات الإيرانية المستمرة.

وأوضح وزير الداخلية اليوم أن الحظر سيشمل البحارة الذين يستخدمون قوارب الصيد واليخوت، وسيسري يومياً من الساعة السادسة مساءً حتى الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات الجديدة تُفرض بسبب "العدوان الإيراني السافر" و"المخاطر الجسيمة" التي يُشكلها على سلامة المواطنين والمقيمين.

وحثت الوزارة "جميع البحارة على الالتزام بمواعيد الحظر البحري وتجنب الاقتراب من السواحل، حفاظاً على سلامتهم وتجنباً للمساءلة القانونية".





المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة