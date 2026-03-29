إقليم كوردستان يعلق الدوام الحضوري في المدارس والجامعات ويعتمد "التعليم الإلكتروني" مؤقتاً

اربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، تعليق الدوام الحضوري في كافة المؤسسات التعليمية والجامعية بمختلف مراحلها، والتحول إلى نظام التعليم "On line" كإجراء احترازي مؤقت.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان لها، أنه "استناداً إلى مخرجات الاجتماع المشترك بين الوزارات المعنية المنعقد بتاريخ 29 آذار 2026، قررت حكومة الإقليم تعليق الدوام الحضوري في جميع المؤسسات التعليمية التابعة لوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي".

وأوضح البيان أن العملية التعليمية ستستمر عبر اعتماد نظام التعليم الإلكتروني والرقمي كبديل مؤقت، لضمان عدم توقف المسيرة الدراسية للطلبة في هذه المرحلة.

وأضافت الدائرة أن الحكومة وجهت كلاً من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، مع التركيز على تفعيل المنصات الرقمية وآليات التعليم عن بُعد بما يضمن وصول المادة العلمية لجميع الطلبة.