البرلمان العراقي يحذر من "تدهور خطير" ويدين استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان ومؤسسات في دهوك

اربيل (كوردستان24)- أصدرت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد 29 آذار/مارس 2026، بياناً شديد اللهجة أدانت فيه الاستهداف الذي طال منزل رئيس إقليم كوردستان، بالإضافة إلى الهجمات التي استهدفت مؤسسات حكومية ومدنية في محافظة دهوك والإقليم.

ووصفت رئاسة المجلس في بيانها هذه الهجمات بأنها "تطور خطير في الموقف الأمني"، مؤكدة أن هذا العمل مستنكر ومرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يصب في مصلحة استقرار البلاد وأمنها بأي شكل من الأشكال.

وشدد البيان على ضرورة تحرك الجهات المسؤولة بشكل عاجل، داعياً الأجهزة المعنية إلى "اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات القانونية الكفيلة بمنع انزلاق البلاد نحو تدهور أمني وسياسي خطير".

يأتي موقف رئاسة البرلمان العراقي في ظل تصاعد التوترات الأمنية، وسط مطالبات واسعة بضرورة ملاحقة المتورطين وتثبيت ركائز الاستقرار في كافة محافظات العراق وإقليم كوردستان.