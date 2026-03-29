بريطانيا تدين الهجوم الذي استهدف منزل نيجيرفان بارزاني

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24)- أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، في اتصال هاتفي، أن بلادها تنظر باهتمام بالغ إلى أمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان، مؤكدةً على استمرار الدعم والمساندة البريطانية.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان لها: "تلقى نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد 29 آذار/مارس 2026، اتصالاً هاتفياً من ، وزيرة الخارجية البريطانية".

وأشارت رئاسة الإقليم إلى أن كوبر أدانت بشدة، خلال الاتصال، الهجمات التي تستهدف إقليم كوردستان، ولا سيما الهجوم بالإيفيت كوبرالذي استهدف يوم أمس منزل نيجيرفان بارزاني في دهوك. كما أعربت عن تعاطفها وتضامنها مع رئيس الإقليم وعوائل البيشمركة الأبطال الذين سقطوا بين شهيد وجريح خلال الهجمات الأخيرة على الإقليم.

وأضافت رئاسة الإقليم أن وزيرة الخارجية البريطانية شددت على أن بلادها تولي أهمية كبرى للاستقرار والأمن في العراق وإقليم كوردستان، وجددت التأكيد على التزام بريطانيا بمواصلة تقديم الدعم والتعاون.

من جانبه، أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره لكوبر على هذا الاتصال، مثمناً دعم ومساندة بريطانيا للعراق وإقليم كوردستان، كما جدد التأكيد على أن إقليم كوردستان لم يكن يوماً ولن يكون طرفاً في أي حرب.

وفي محور آخر من الاتصال، تبادل الجانبان الآراء حول العملية السياسية في العراق وإقليم كوردستان، وناقشا آخر مستجدات الحرب وتداعياتها على المنطقة والعالم. وفي هذا السياق، أكد الطرفان على ضرورة إيجاد حلول سلمية وتكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحروب والنزاعات.