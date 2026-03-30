الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 40 منشأة عسكرية في قلب طهران

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن تنفيذ سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت عشرات المواقع المخصصة لإنتاج الأسلحة والبحوث العسكرية في العاصمة الإيرانية طهران.

وأوضح المتحدث باسم الجيش في بيان رسمي، أن العمليات التي استمرت على مدار اليومين الماضيين شملت قصف نحو 40 منشأة حيوية. وأكد البيان أن الأهداف تضمنت خطوط تجميع لصواريخ "أرض-جو" طويلة المدى، ومواقع لتصنيع مكونات الصواريخ المضادة للدبابات، بالإضافة إلى منشآت مخصصة للبحوث وتطوير محركات الصواريخ الباليستية، في خطوة تهدف إلى تقويض القدرات الصاروخية الإيرانية.

بدورها أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) أن مصنع إنتاج الماء الثقيل في منشأة "خنداب" الإيرانية تعرض لأضرار جسيمة أدت إلى خروجه عن الخدمة بالكامل، وذلك جراء الهجوم الذي استهدف المنشأة في 27 آذار/مارس الجاري.

وذكرت الوكالة في بيان رسمي: "بناءً على تحليل مستقل لصور الأقمار الاصطناعية والمعلومات المتوفرة حول المنشأة، تأكدنا من أن مصنع إنتاج الماء الثقيل في خنداب قد تعرض لأضرار بالغة ولم يعد قادراً على العمل". كما أوضحت الوكالة أن المنشأة لم تكن تحتوي على أي مواد نووية مُعلنة وقت وقوع الهجوم.

من جهته، كشف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن حجم الاستهدافات الإسرائيلية التي وقعت يوم الجمعة الماضي، مشيراً إلى أن القصف طال اثنين من أكبر مصانع الصلب في البلاد، ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى عدد من المواقع النووية المدنية ومنشآت حيوية أخرى.

وتوعد عراقجي بالرد على هذه الهجمات، قائلاً: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستجعل إسرائيل تدفع ثمناً باهظاً لقاء الجرائم التي ارتكبتها"، مؤكداً عزم بلاده على اتخاذ إجراءات انتقامية رداً على استهداف بنيتها التحتية.