تربية إقليم كوردستان تقرر إيقاف الامتحانات الحضورية والاعتماد كلياً على التعليم عن بُعد "اونلاين"

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، قراراً يقضي بإيقاف كافة الامتحانات والتقييمات المدرسية حضورياً داخل الصروح التعليمية، مؤكدة على حصر العملية التعليمية في الوقت الراهن عبر نظام "الأونلاين" والتعليم الإلكتروني فقط.

وفي كتاب رسمي وجهه اليوم الاثنين (30 آذار 2026)، إلى كافة المديريات العامة للتربية، أعلن المدير العام للامتحانات في الوزارة، نورد الدين عثمان سعيد، أنه "بعد إطلاق عملية التعليم الإلكتروني و(الأونلاين)، تقرر إيقاف كافة أشكال التقييم والامتحانات داخل المدارس".

وأشار التعميم الصادر عن الوزارة إلى أنه يمنع حضور الطلاب إلى المدارس بأي شكل من الأشكال في هذه المرحلة، على أن تقتصر العملية التعليمية حصراً على المنصات الإلكترونية. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يشمل جميع المدارس الحكومية والأهلية، سواء تلك التي تتبع منهاج الوزارة أو المدارس ذات الأنظمة الدولية.

وفيما يتعلق بالمدارس الدولية، أوضح الكتاب الرسمي أنه "في حال وجود امتحانات دولية مرتبطة بمواعيد وجداول زمنية محددة من خارج البلاد، يتعين على المدرسة المعنية إبلاغ الوزارة مسبقاً عبر مخاطبات رسمية، وذلك لغرض التنسيق ومنح التسهيلات والموافقات اللازمة لإجرائها".







