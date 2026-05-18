الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمنع وقوع "إبادة" في غزة

أربيل (كوردستان24)- طالبت الأمم المتحدة إسرائيل الیوم الاثنين 18 ايار/مایو 2026، بأن تتّخذ كلّ التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال "إبادة" في غزة، مندّدة بمؤشّرات تفيد بـ"تطهير عرقي" في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء.

وأورد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في تقرير جديد أن أفعالا تقوم بها إسرائيل منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 تشكّل "انتهاكا فادحا" للقانون الدولي، وتحاكي أحيانا "جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية".

وفي ختام التقرير، دعا تورك إسرائيل إلى احترام أمر صدر عن محكمة العدل الدولية في 2024 يطالبها باتّخاذ تدابير للحؤول دون وقوع إبادة جماعية في غزة.

ودعا الدولة العبرية إلى أن تحرص "من الآن على عدم قيام جنودها بأفعال إبادة وأن تتّخذ كلّ ما يلزم من تدابير للحؤول دون التحريض على الإبادة والمحاسبة" على أفعال مماثلة.

كذلك، دان المفوّض الأممي السامي في التقرير الذي يشمل الفترة الممتدّة من السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 تاريخ تنفيذ حركة حماس هجمات غير مسبوقة على الدولة العبرية أدّت إلى شنّ إسرائيل حملة عسكرية عنيفة على غزة، حتى أيار/مايو 2025، "انتهاكات جسيمة" ارتكبتها فصائل فلسطينية مسلّحة خلال هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وما بعدها.

وأسفر هجوم العام 2023 عن مقتل 1221 شخصا في إسرائيل، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس التي تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

كما خطف المسلحون 251 شخصا واحتجزوهم رهائن في غزة، قبل أن يتم الإفراج عنهم أحياء أو أمواتا.

وردت إسرائيل بحرب غير مسبوقة على غزة أسفرت عن مقتل نحو 72769 شخصا، وفقا لأحدث إحصائية تصدرها وزارة الصحة في القطاع والتي تديرها حماس، وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم برعاية أميركية في تشرين الأول/اكتوبر، تتواصل أعمال العنف في القطاع.



المصدر: فرانس برس