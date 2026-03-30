صواريخ من لبنان وإيران تستهدف حيفا ومحيطها وتلحق أضراراً بمجمع النفط والمباني السكنية

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تعرضت مدينة حيفا ومحيطها وعدد من مناطق شمال ووسط إسرائيل، اليوم الإثنين، لرشقات صاروخية مكثفة، أسفرت عن وقوع إصابات مباشرة وأضرار مادية جسيمة في منشآت حيوية ومبانٍ سكنية، وسط أنباء عن هجوم "مشترك" انطلق من لبنان وإيران.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن نحو 10 صواريخ استهدفت مدينة حيفا ومنطقة الخليج، مؤكداً سقوط قذائف على مجمع النفط، بالإضافة إلى إصابة مبنيين في منطقتي "كريات آتا" و"شفا عمرو". وفي السياق ذاته، أكدت القناة 12 الإسرائيلية وقوع أضرار في مصفاة حيفا للنفط جراء الهجمات المنطلقة من لبنان.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مناطق واسعة تمتد من نتانيا وصولاً إلى الجليل شهدت دويّ صفارات الإنذار، إثر تعرضها لوابل صاروخي وُصف بـ"المشترك" من إيران ولبنان. وأشارت التقارير إلى أن حزب الله أطلق نحو 10 صواريخ باتجاه شمال ووسط البلاد، نجحت الدفاعات الجوية في اعتراض بعضها، بينما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة ومأهولة.

ميدانياً، أفادت طواقم الإسعاف الإسرائيلية بوقوع عدة إصابات مباشرة نتيجة القصف، فيما سجلت مدينة حيفا انهيار سقف أحد المباني وانقطاعاً واسعاً في التيار الكهربائي في المواقع المتضررة. كما أشارت معلومات أمنية إلى احتمال استخدام صواريخ مزودة برؤوس حربية "عنقودية"، ما فسر تعدد مواقع السقوط والانفجارات في محيط حيفا.

وتواصل فرق الإسعاف والإنقاذ عمليات المسح في المناطق المستهدفة للبحث عن مصابين وتقديم المساعدات اللازمة، في ظل استمرار التوتر الأمني المرتفع على مختلف الجبهات.