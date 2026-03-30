إيران.. تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين أدينا بالانتماء لمنظمة "مجاهدي خلق" وتنفيذ عمليات تفجير

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين أُدينا بتهم تتعلق بالإرهاب والانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة (المصنفة إرهابية في إيران).

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن المحكوم عليهما، وهما محمد تقوي سنك دهي وأكبر دانشور كار، نُفذ بحقهما الحكم صباح اليوم بعد تأييده من قبل المحكمة العليا. وجاء في لائحة الاتهام أن المذكورين تورطا في تشكيل خلايا عملياتية وتنفيذ هجمات مسلحة وتفجيرات استهدفت مراكز حكومية وأمنية في العاصمة طهران خلال فترات اضطراب سابقة شهدتها البلاد.

وبحسب التقارير القضائية، فإن التحقيقات أشارت إلى ارتباط المتهمين بقيادات في منظمة "مجاهدي خلق" عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث تلقوا تمويلاً وتدريبات لصناعة قاذفات متفجرة ومدافع هاون يدوية الصنع. وضبطت السلطات في "بيوت آمنة" كان يستخدمها المتهمون معدات ومواد متفجرة وأجهزة اتصال.

وتضمنت التهم التي وجهت لهما التمرد المسلح، والتواطؤ ضد الأمن القومي، والانتماء إلى جماعة تهدف إلى الإطاحة بالنظام السياسي. وأكدت السلطات القضائية أن المحاكمة جرت بحضور محامي الدفاع، واستندت الأحكام إلى اعترافات المتهمين، وتسجيلات كاميرات المراقبة، والأدلة الجرمية المضبوطة.

يُذكر أن منظمة "مجاهدي خلق" تخوض صراعاً طويلاً مع الحكومة الإيرانية منذ عقود، وتتهمها طهران بالمسؤولية عن مقتل آلاف المواطنين والمسؤولين في عمليات اغتيال وتفجير، بينما تصف المنظمة نفسها بأنها حركة معارضة تسعى لتغيير النظام.



المصدر: وکالة تسنیم الایرانیة