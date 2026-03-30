حملة رسائل نصية تحث الإيرانيين على الدفاع عن البلاد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)-تدعو حملة رسائل نصية الإيرانيين إلى التطوع للدفاع عن البلاد ضد عملية برية أمريكية مُهددة، وذلك وفقًا لنسخ من الرسائل التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس.

أعلنت إحدى الرسائل عن "حملة وطنية لمن هم على استعداد للتضحية بأرواحهم"، مع رابط للتسجيل "للدفاع عن أرض الوطن". وأشارت رسالة نصية ثانية مماثلة إلى أن المتطوعين سيُرسلون قريبًا.

لم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه الرسائل صادرة عن جهة حكومية.

شهدت إيران حملات رسائل نصية متعددة، بعضها يشجع الناس على الانضمام إلى القوات الموالية للحكومة، والبعض الآخر يهدد من يقف في وجهها. بعض هذه الرسائل صادر بوضوح عن الحرس الثوري، بينما لا يزال مصدر البعض الآخر غامضًا.





المصدر: AP