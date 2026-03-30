45 قتيلاً على الأقل جراء أمطار وعواصف في أفغانستان وباكستان

أربيل (كوردستان 24)- قضى 45 شخصا على الأقل منذ الاربعاء في أفغانستان وباكستان جراء امطار غزيرة وعواصف شديدة، وفق ما أفادت اجهزة الاسعاف في البلدين.

وقالت السلطة الوطنية لإدارة الكوارث في افغانستان الاثنين عبر منصة اكس "منذ 26 آذار/مارس، قضى 28 شخصا (...) بسبب الأمطار والفيضانات وانزلاقات التربة والصواعق".

وفي باكستان، قتل 17 شخصا بينهم 14 طفلا في ولاية خيبر بختنوخوا بشمال البلاد بين الأربعاء والاثنين، معظمهم بسبب انهيار أسطح منازل وحوادث أخرى ناتجة من الأمطار، وفق ما افادت الوكالة الاقليمية للحالات الطارئة.

في أفغانستان، قضى طفل يبلغ خمسة أعوام في ولاية دايكوندي بوسط البلاد إثر انهيار سقف منزل، بحسب ما ذكرت إدارة الطوارئ الأحد.

وفي ولاية ننكرهار الشرقية والقريبة من باكستان، قضت امرأة في ظروف مماثلة في إقليم غني كيل، وأصيب طفلان، وفق ما اورد المتحدث باسم الشرطة سيد طيب حمد.

وفي غرب أفغانستان، تسببت الأمطار الغزيرة بفيضانات مفاجئة بين الجمعة والسبت.

وفي الولاية نفسها، قضى فتى (14 عاما) بصاعقة، بحسب السلطات المحلية، وفق ما نقلته فرانس برس.

وفي حصيلة أصدرتها السلطة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان، تعرض 130 منزلا لتدمير كامل، ولحقت أضرار جزئية بـ 438 منزلا آخر.

وأُغلقت العديد من الطرق في ولايات عدة خلال الأيام الماضية.

ويتوقع هطول أمطار غزيرة مع عواصف رعدية مجددا في أفغانستان الثلاثاء.

وطلبت السلطات من المواطنين "عدم الاقتراب من الأنهار خلال هطول الأمطار، ومتابعة توقعات الطقس من كثب".

وتُعد أفغانستان من أكثر الدول تعرضا لتداعيات تغير المناخ، فضلا عن مواجهتها إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.