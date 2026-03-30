مقتل ثلاثة من جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في جنوب لبنان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عن مقتل جنديين آخرين من قوات حفظ السلام في جنوب لبنان يوم الاثنين.

ووقع انفجار "مجهول المصدر" أدى إلى تدمير مركبتهم قرب قرية بني حيان، وأسفر أيضاً عن إصابة جنديين آخرين، أحدهما بجروح خطيرة.

وصرح جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، بأن الجنود الثلاثة الذين قُتلوا ينتمون إلى الجنسية الإندونيسية (أو ينتمون للكتيبة الإندونيسية). وأوضحت اليونيفيل أن الجندي الأول كان قد قُتل في وقت سابق عندما أصابت قذيفة قاعدة عسكرية.

وكانت المتحدثة باسم اليونيفيل، كانديس أرديل، قد صرحت بأنه تعذر الوصول إلى المصابين فوراً بسبب "انعدام الضمانات الأمنية" عقب الانفجار. وأضافت في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أنه تم التنسيق مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية لضمان الوصول الآمن إليهما ونقلهما لتلقي العلاج.

