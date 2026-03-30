إيران تؤكد أن المنشآت النووية تخضع لمراقبة دقيقة ولا تشكل أي تهديد

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن سلامة المنشآت النووية في البلاد لا تزال تخضع لمراقبة ورقابة صارمة، مؤكدةً عدم وجود أي أضرار تم الإبلاغ عنها حتى الآن تشكل خطراً على الصحة العامة.

وصرح نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد رضا كاردان، بأن فرقاً متخصصة على أهبة الاستعداد للاستجابة الفورية في حال وقوع أي حادث أو ضرر في المواقع النووية، وذلك وفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB) يوم الاثنين.

وأضاف كاردان، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "فور الإبلاغ عن أي حادث أو ضرر محتمل، ستقوم فرق متخصصة في السلامة الإشعاعية والتقييم الفني، عند الضرورة، باتخاذ الإجراءات اللازمة وإجراء التحقيقات المطلوبة".

وأوضح المسؤول أنه بناءً على التقييمات الحالية، فإن الأضرار التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن لم تصل إلى مستوى يهدد الصحة العامة.

وأضاف كاردان: "جميع أنظمة السلامة والمراقبة البيئية وإدارة الطوارئ تعمل بكفاءة واستقرار".

أعلنت السلطات الإيرانية أن قذائف سقطت على المنطقة المحيطة بمحطة بوشهر النووية عدة مرات هذا الشهر، وهي المحطة النووية الوحيدة العاملة في إيران.

ووفقًا لوكالة رويترز، فإنه حتى أواخر مارس/آذار 2026، لا يزال نحو 300 متخصص روسي متواجدين في محطة بوشهر، بعد سلسلة من عمليات الإجلاء. وقد أجلت شركة روساتوم الروسية مؤخرًا 163 موظفًا، مع خطط لإجلاء المزيد، ما يقلل عدد العاملين إلى الحد الأدنى مع ضمان استمرار العمليات الأساسية.



المصدر: الوکالات