لجنة الأمن القومي الإيرانية تُقر خطة لتعزيز السيادة على مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- أعلن عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني عن موافقة اللجنة على خطة لتنظيم الملاحة وفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز؛ الممر المائي الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB)، يوم الاثنين، أن خطة اللجنة تهدف إلى تعزيز "السيادة الإيرانية ودور القوات المسلحة" في المنطقة.

وتتضمن الخطة عدة بنود رئيسية تهدف إلى ترسيخ الإشراف الإيراني على المضيق، تشمل: "ترتيبات أمنية لحماية الممر المائي، وتدابير لضمان سلامة الملاحة البحرية، ولوائح مالية لفرض رسوم بالريال الإيراني على السفن العابرة، بالإضافة إلى منع مرور السفن التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل"، وفقاً لما نقلته الهيئة.

ويُعد مضيق هرمز حالياً بؤرة التوتر الرئيسية في النزاع المستمر الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، عقب الهجوم المشترك الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقد أدى التلويح الإيراني بإغلاق المضيق، واستهداف حركة الشحن، إلى عرقلة تدفق ما يقرب من 15 مليون برميل من النفط الخام يومياً من الخليج العربي، مما تسبب في تقلبات حادة في أسواق النفط العالمية.





المصدر: AP