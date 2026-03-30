اليونيفيل تعلن مقتل جنديين من قواتها في جنوبي لبنان

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" الإثنين مقتل اثنين من عناصرها بانفجار "مجهول المصدر".

يأتي الإعلان الجديد غداة مقتل جندي ثالث بانفجار مقذوف قرب الحدود اللبنانية مع إسرائيل.

وقالت القوة، في بيان: "قُتل جنديان من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل اليوم (الإثنين) في حادث مأسوي بجنوب لبنان، إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بني حيان".

وأشارت إلى إصابة جنديين، أحدهما جروحه خطيرة، لافتة إلى أن هذا هو الحادث المميت الثاني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت القوة بدء تحقيق "لتحديد ملابسات الحادث".

وكانت قوة "يونيفيل" أعلنت ليل الأحد أن أحد أفراد قوات حفظ السلام قُتل إثر انفجار قذيفة في أحد مواقعها بالقرب من قرية عدشيت القصير، جنوب لبنان.

وقالت في بيان "لا نعرف مصدر القذيفة. بدأنا تحقيقا لتحديد جميع ملابسات الحادث".

وتتمركز يونيفيل في جنوب لبنان لمراقبة الأعمال القتالية على طول الخط الأزرق الذي يمثل الحدود الفاصلة مع إسرائيل، وهي منطقة تقع في قلب الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحي حزب الله المدعوم من إيران.

ووقعت البعثة، التي ينتهي تفويضها في نهاية عام 2026، بشكل متقطع في مرمى نيران كل من إسرائيل وحزب الله على مدى العامين الماضيين. وأبرزت الحوادث الأخيرة هذه المخاطر.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عبر منصة "إكس" أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارىء لمجلس الامن الدولي إثر "الحوادث الخطيرة التي تعرض لها جنود حفظ السلام في قوة اليونيفيل" بجنوب لبنان.

وقال إن باريس "تدين بأكبر قدر من الحزم النيران" التي أسفرت الأحد والإثنين عن مقتل ثلاثة عناصر في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وتتمركز هذه القوة، التي تضم نحو 8200 جندي من 47 دولة، في جنوب لبنان حيث تدور حرب بين إسرائيل وحزب الله، في امتداد للحرب الأكبر التي بدأت عندما شنت الدولة العبرية والولايات المتحدة هجمات على إيران.

ودخل لبنان إلى الحرب في الشرق الأوسط عندما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل في الثاني من مارس/آذار تضامنا مع طهران، بعد يومين من هجوم إسرائيل والولايات المتحدة على إيران. وأدى هجوم حزب الله إلى شن هجوم إسرائيلي جديد على الجماعة.