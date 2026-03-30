ضربات جوية تستهدف مواقع للحشد الشعبي في بابل والأنبار دون وقوع خسائر بشرية

أربيل (كوردستان24)- أفادت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، بتعرض عدد من مواقعها في محافظتي بابل والأنبار إلى استهداف جوي عند منتصف الليل، مشيرة إلى أن الهجمات لم تسفر عن وقوع ضحايا.

وذكرت المديرية العامة للإعلام في الهيئة، في بيان رسمي، أن القصف طال قاطعين مختلفين؛ حيث استُهدف مقر اللواء 45 في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل بثلاث ضربات جوية، فيما تعرض موقع اللواء 31 في قضاء الكرمة شرقي محافظة الأنبار لضربة جوية أخرى.

وأكدت الهيئة في بيانها عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء هذه الاعتداءات، مشددة في الوقت نفسه على استمرار قواتها في أداء مهامها الأمنية واستعدادها لحفظ الاستقرار في المناطق المذكورة.

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متزايدة، بينما لم تصدر أي جهة دولية حتى الآن تعقيباً رسمياً يؤكد مسؤوليتها عن تنفيذ هذه الضربات.