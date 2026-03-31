البنتاغون ينفي شراء "بيت هيغسيث" أسهم في شركات أسلحة قبيل "حرب إيران

أربيل (كوردستان24)- نفى البنتاغون رسمياً التقارير التي اتهمت وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، بشراء أسهم في شركات تصنيع الأسلحة قبيل اندلاع الحرب مع إيران، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وجاء رد البنتاغون في بيان رسمي دحض فيه تقريراً استقصائياً نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، والذي زعم أن هيغسيث كان على علم مسبق بوقوع الحرب، واستغل تلك المعلومات لتحقيق أرباح مالية عبر شراء حصص في شركات دفاعية.

ووصف البنتاغون ما ورد في التقرير بأنه "محض أكاذيب"، مطالباً الصحيفة البريطانية بحذف التقرير فوراً وتصحيح المعلومات المضللة الواردة فيه.

وكانت "فايننشال تايمز" قد نشرت قبل أيام تقريراً زعمت فيه أن وزير الدفاع الأمريكي قام في شهر فبراير الماضي – أي قبيل اندلاع المواجهة مع إيران – بشراء أسهم بملايين الدولارات في شركتي "بلاك هوك" (BlackHawk) و"مورغان ستانلي" (Morgan Stanley) المتخصصتين في الصناعات العسكرية والخدمات المالية المرتبطة بها، وذلك توقعاً منه لارتفاع قيمة هذه الأسهم مع بدء العمليات العسكرية.