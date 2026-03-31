مقتل 4 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عن مقتل أربعة من جنوده خلال العمليات البرية المستمرة في جنوب لبنان، مما يرفع إجمالي عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري الأخير إلى 10 جنود.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، بأنه سمح بنشر أسماء ثلاثة من القتلى، وهم جميعاً في العشرينيات من عمرهم، بينما لا يزال اسم الجندي الرابع قيد الحظر بانتظار إبلاغ ذويه. كما أشار البيان إلى إصابة جنديين آخرين في الحادث نفسه، وصفت حالة أحدهما بالخطيرة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول ظروف الواقعة.

تأتي هذه الخسائر في ظل تصعيد إسرائيلي مستمر، حيث تواصل القوات البرية تقدمها في العمق اللبناني مستهدفة البنى التحتية التابعة لميليشيا حزب الله. وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع اللبناني، ميشال منسى، في تصريحات أدلى بها يوم الجمعة الماضي، أن القوات الإسرائيلية توغلت لمسافة تصل إلى 8 كيلومترات من الحدود داخل الأراضي اللبنانية.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد انهيار حالة الهدوء التي أعقبت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر 2024؛ حيث استأنف حزب الله هجماته على المواقع الإسرائيلية بالتزامن مع اندلاع صراع أوسع شمل إيران قبل نحو شهر، وهو ما دفع إسرائيل للرد بشن ضربات جوية واسعة النطاق وعمليات برية مكثفة لتأمين حدودها الشمالية.